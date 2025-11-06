କଙ୍ଗାରୁ କାବା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଙ୍କୁ ନାକରେ କନ୍ଦେଇ ଦେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର; ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ୟା କଣ ?
India vs Australia 4th T20I: ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତର ବିଜୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୪୮ ରନ୍ରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍ରେ ଆଗୁଆ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୪୮ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ତିନି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୧ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କେବେବି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହାରିବାର ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୧୯ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟର ତାରକା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
୧୬୮ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁଇ ଓପନର ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଓ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ୩୭ ରନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସର୍ଟ(୨୫ ରନ)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳି ରନ ଗତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ହେଲେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ବଲ୍ରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ(୩୦) ୱିକେଟ୍ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ୨୦ ରନ୍ ବି କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜସ ଇଂଲିସ ୧୨ ରନ୍, ଟିମ ଡେଭିଡ୍ ୧୪, ଜସ ଫିଲିପ ୧୦,ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମାକ୍ସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶିବମ ଦୁବେ,ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।