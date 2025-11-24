ନୋ DJ, ନୋ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ନୋ ଗିଫ୍ଟ୍ସ… ବାହାଘର ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ, ଅବମାନନା କଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା

ବାହାଘରରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସାଙ୍ଗକୁ DJ ଓ ଗିଫ୍ଟ୍ସ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍।

By Subhasmita Das

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ବ୍ରତଘର ହେଉ କି ବାହାଘର… ଲୋକେ ମଉଜ ମସ୍ତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖାଇବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେକା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଠାରୁ ଷ୍ଟାଟର ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ରହୁଛି।

ହେଲେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ହୋଇଛି, କି ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରହିବନି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସମେତ ଡିଜେ ଓ ଗିଫ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ନିୟମ ନମାନିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚକ୍ରତା ଅଞ୍ଚଳର ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ସାମାଜିକ ଚାପ ଏଡାଇବା ଏବଂ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇବ।

ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଚାଓମିନ୍ ଏବଂ ମୋମୋ ଭଳି ସମସ୍ତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସ୍ନାକ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୋଜିଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଗରୱାଲି ଥାଳି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଝାଙ୍ଗୋରା ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଶସ୍ୟରୁ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ:

ଏହା ସହିତ, ବିବାହରେ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀର ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।

ଜୌନସର ବାୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଦାଉ, ଦୋହା, ଛୁଟାଉ, ବାଜାଉ, ଘିଙ୍ଗୋ ଏବଂ କାଟ୍ରି ଭଳି ଗାଁରେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଡିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍:

ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଚକ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ନୌଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, କୋଟି ଠାକ୍ରାଲ ଏବଂ କୋଟି ବନଲ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବିବାହରେ ଡିଜେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି।

ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏହି ପାହାଡିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିବାହକୁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ କମ୍ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର କରିବା।

