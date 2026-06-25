ଭାରତ ଠାରୁ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଏତେ ଉନ୍ନତ ଭିଡିଓ କରି ବୁଝାଇଲେ ବିହାରୀ ଯୁବକ

ଆମେରିକାର ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବିହାରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ଜଣେ ଯୁବକ ଆମେରିକା ଗଲା ପରେ ‘ଭଲ ଜୀବନ’ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ବଦଳିଗଲା, ସେକଥା ଜଣାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ‘arham_987’ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ବିହାର ଓ ଆମେରିକାର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।

ତେବେ କେଉଁ ଜାଗା ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ, ତାହା ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ବରଂ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ, ସେ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭଲ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଓ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମଣିଷର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦୁଇଟି ଜାଗା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷର ବଦଳୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଲୋକ ଯୁବକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହା ସହ ସହମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ବିହାର ଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଏକ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏଭଳି ତୁଳନା ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଏବଂ ଛୋଟ ଗାଁ ବା ସହର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ…

କେତନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲିବା ପରେ କାନ୍ଦି…

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ‘ଭଲ ଜୀବନ’ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣିଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ଏବଂ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ (ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ) କରିବା କିମ୍ବା ନିଜର ଘର ତୋଳିବା ଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ମାୟନେ ରଖେ।

You might also like More from author
More Stories

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ…

କେତନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲିବା ପରେ କାନ୍ଦି…

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

1 of 29,630