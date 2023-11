(Video) ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ମୋଦି, ଏତିକି ବେଳେ ଲାଇଟ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଯୁବତୀ…ଆଉ ତା’ପରେ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଚଳିତ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ମିଜୋରାମର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମୈଦାନ ଏକଦମ୍ ସରଗରମ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏଥିରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି)ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚନ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶନିବାର ମୋଦି ତେଲଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ଏହିି ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଯେ, ଜଣେ ଯୁବତୀ କୌଣସି ଏକ ଦାବି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ । ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ନଜରକୁ ଏହି ଘଟଣା ଆସିବା ପରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ମାଇକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ।

#WATCH | Secunderabad, Telangana: During PM Modi's speech at public rally, a woman climbs a light tower to speak to him, and he requests her to come down. pic.twitter.com/IlsTOBvSqA

— ANI (@ANI) November 11, 2023