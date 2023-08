Video: ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ପଠାଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ୍‌-୩

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ପଠାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩। ଶୁକ୍ରବାର ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ରବିବାର ଏହି ଫଟୋକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ବା ISRO। ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ବିଟ୍ ଇନ୍ସର୍ସନ୍ (LOI) ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା।ଯାହାକୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ୍‌-୩ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟୁଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ରହିଛି ଏବଂ ISRO ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଭଲରେ ଅବତରଣ କରିବ।

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c

— LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 6, 2023