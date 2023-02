Video: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ରନଆଉଟ ହେଲେ ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ ସ୍ବପ୍ନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚାଲିଥିବା ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ହରମାନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ରନଆଉଟ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ହରମାନପ୍ରୀତ ୧୫ ତମ ଓଭରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପିଚରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଲିସା ହେଲି ନିଜର ଫୁର୍ତି ଦେଖାଇ ହରମାନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ରନଆଉଟ କରି ଦେଇଥିଲେ।

#AUSvIND #AUSWvINDW #INDWvsAUSW #HarmanpreetKaur the casual running approach of Harmanpreet had cost the final for team India women … Would had have more intent in running between wickets pic.twitter.com/qiEI5McVGN

— #NTR ™💯 (@dhananjaya5555) February 23, 2023