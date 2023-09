Video: ୧୦ ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ଜି-୨୦ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର ଗଜାନନ୍ଦ ଯାଦବ ମନାଇଲେ ଉତ୍ସବ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜି-୨୦ ବୈଠକ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀର ସାଜସଜ୍ଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦେଶୀ ଅଥିତି ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥଳ ମାର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାଜକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକ ପାଇଁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହାକୁନେଇ ପୂରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ଏହି ଖାସ୍ ଅବସରରେ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ ଦ୍ୱୀପରେ ମୁତୟନ ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର ଗଜାନନ୍‌ଦ ଯାଦବ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଜି-୨୦ ବୈଠକର ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି । ସେ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ୍ ଫଲୋଦୀରେ ଜି-୨୦ ପତାକା ସହିତ ୧୦ ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ କରିଥିଲେ । ଗଜାନନ୍ଦ ଜଣେ ପାରା ସୁଟର ଜମ୍ପ ଇନଷ୍ଟ୍ରକଟର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ ଟିମ୍ ଆକଶ ଗଙ୍ଗାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଗଜାନନ୍ଦ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଥର ଆକାଶରୁ ପୃଥିବିକୁ ଲମ୍ଫ ମାରି ସାରିଲାଣି ।

*#G20 Celebration* Wg Cdr Gajanand Yadava posted at Air Force Station Madh Island celebrated G20 summit in the blue sky. He skydived from 10000 feet with G20 handheld flag at Air Force Station Phalodi pic.twitter.com/wuToSLgBay

— C PRO South Western Air Command (@SWAC_IAF) March 7, 2023