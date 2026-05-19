ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲିଲେ; ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ… IPL ରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଧୋନି! ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଆସିଯିବ ଲୁହ…

ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲିଲେ; ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ… IPL ରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଧୋନି! ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଆସିଯିବ ଲୁହ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧୋନି କ’ଣ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଧୋନି କ’ଣ ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ? ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା।
ତଥାପି, ୧୮ ମଇରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଏସ୍କେ ଏବଂ ଏସ୍ଆରଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା ତାହା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ସିଏସ୍କେ ବନାମ ଏସ୍ଆରଏଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୋନିଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଦାୟର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଧୋନିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିବା ଅନେକ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସିଏସ୍କେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ଧୋନି ଚେପକର ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, CSK vs SRH ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଚେପକରୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ କ’ଣ ବିଶେଷ ଥିଲା? ଧୋନି ଚେପକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧୋନି ସମସ୍ତ CSK ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଆ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା IPLରୁ ତାଙ୍କର ଅବସରର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଥିଲା।
Look at the CSK support staff’s priceless reaction when MS Dhoni said, “You throw it, you throw it,” after he asked Mahi to throw the CSK jersey into the crowd during Dhoni’s farewell.
After hearing that, his smile and reaction were absolutely priceless. A lifetime moment for… pic.twitter.com/8r9InTj9Mm
— Sonu (@Cricket_live247) May 19, 2026
ଧୋନି ସୁପର ଫ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ: ଧୋନି ତାଙ୍କ ସୁପର ଫ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥାପି, ଏହା ୧୮ ମଇରେ ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଧୋନି କେବଳ ତାଙ୍କ ସୁପର ଫ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ରାଇନାଙ୍କୁ CSK ଖେଳାଳିମାନେ ଘେରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଧୋନିଙ୍କୁ CSK ଖେଳାଳିମାନେ ଘେରି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଥୀ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଶୁଣା। CSK vs SRH ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଇନାଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଥିଲା।
ଏକାଠି ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଫଟୋ: ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ଧୋନି ସମସ୍ତ CSK ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେପକରେ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଭିତରେ ଆଇପିଏଲରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏସକେର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏସକେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।
MS Dhoni hugs Suresh Raina during his farewell at Chepauk Stadium. 💛
Thala and Chinna Thala together one last time. An emotional moment for every CSK fan. pic.twitter.com/Ow5Ih8q2rP
— Sonu (@Cricket_live247) May 19, 2026