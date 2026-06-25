ମୁମ୍ବାଇରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ମୟୂର; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଚହଳ
ମୁମ୍ବାଇ ସହରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୟୂରର।
ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ସହରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପେଡ଼ର ରୋଡ୍ରେ ଏକ ମୟୂର ଓ ମୟୂରୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପୁଣି ସହରକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ଏହି ମୟୂର ଓ ମୟୂରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ପାଗକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱୟ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଟକି ଯାଇ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଜିତେନ ଆହୁଜା (@AhujaJiten) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏକ୍ସ (X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶେଷରେ… ଶେଷରେ 🤗, ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା 🌧️ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ… ୟେ ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର୍…🦚 🦚। ମୁମ୍ବାଇର ପେଡ଼ର ରୋଡ୍ ଏବଂ କେମ୍ପସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପାରାଡିର ଦୃଶ୍ୟ।”
Finally Finally 🤗, #Rains 🌧️ have hit #Mumbai and what a beautiful sight this morning……ये दिल मांगे मोर….🦚 🦚.
Scene at Mumbai’s Pedder Road and Grand Paradi at #Kemps corner.#MumbaiRains#MumbaiRoads https://t.co/lDvm58uiTW pic.twitter.com/loqAlO7Y2F
— Jiten Ahuja 🇮🇳 🕊️ 🚩 (@AhujaJiten) June 24, 2026
ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମହାନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ, ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତଥା ନିଆରା ଅନୁଭବ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତିକି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ସେତିକି ଏହା ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଏତେ ଗହଳି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କେତେବେଳେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।