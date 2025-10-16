ହଠାତ ବିରାଟ-ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଏ କ’ଣ ମାଗିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ୟାନ, ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡିଲେ ରୋହତ; ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବସ୍ ଚଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜର୍ସିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଦଳ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନେଟ୍ସରେ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ସିରିଜ୍ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବା ପରେ, ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା।

ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରିୟ ତାରକା, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଛାଡିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ ଟିମ୍ ବସ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର RCB ଜର୍ସିରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହସି ହସି ବିରାଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜର୍ସିରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବସ୍ ଚଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜର୍ସିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାରଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସମୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଶଂସକ ପାକିସ୍ତାନର।

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର:ଏହି ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ରୋହିତଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯିବ।

