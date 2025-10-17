ସବୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ…ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଛିନ ଛତର ହେଇ ଉଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ; ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରିବ …

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନର ମୀର ଅଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ହାଦି ଫୋର୍ଟ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ପିଟି ହୋଇ ସବୁକିଛି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦୋହାରେ ପାକ୍-ଆଫଗାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଆନାଡୋଲୁ ଏଜେନ୍ସିକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଚାରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି।

” ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆକ୍ରମଣର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତା’ପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। @kamleshdabhhi ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ୨୦ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚାଇଛି।

