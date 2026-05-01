ଶୁଭମନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ମଝି ପଡ଼ିଆରେ ଲୁକ୍ ଦେଲେ ବିରାଟ, କୋହଲିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ସ୍ତବ୍ଧ!
ଯେତେବେଳେ ବି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ବିରାଟ କୋହଲି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ (ବା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ) ଥାଆନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭରପୂର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି କଭର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଫିଲ୍ଡିଂ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା କୋହଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ସଫା କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଏକ ରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ଗର୍ଜନ କରି ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ସହ ନିଜ ଦଳର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।
Vintage #ViratKohli energy! 🔥
KING catches, PRINCE departs – Absolute cinema! 🙌 🎯#TATAIPL 2026 ➡️ #GTvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/jCKi1Qo4zA
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ, ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ନେଇ କୋହଲି ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜେସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ କ୍ୟାଚ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରିପ୍ଲେ’ରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ସମୟରେ ବଲ୍ଟି ବୋଧହୁଏ ମାଟିରେ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କୋହଲି ଏବଂ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ତୁରନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଆରସିବି (RCB) ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ସୁସଂଗଠିତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଆଗରେ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।