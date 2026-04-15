ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା! ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ‘ଜୋମ୍ବି ଡ୍ରଗ୍ସ’ର କରାଳ ରୂପ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଗଲା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ବିହାର ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଠାଣେ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିରା ଭୟନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାରାତ୍ମକ “ଜୋମ୍ବି ଡ୍ରଗ୍ସ” ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନିଶା ସେବନ କରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। NDTV ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ WION ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଭୟନ୍ଦର ପଶ୍ଚିମର ୯୦ ଫିଟ୍ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଟି ହେଉଛି ‘Xylazine’ (ଜାଇଲାଜିନ)। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ଔଷଧ, ଯାହା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବସାଦ, ମାନ୍ଦାପଣ ଏବଂ ଜୋମ୍ବି ପରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
View this post on Instagram
ବିହାରରୁ ଆସିଲା ବିଚଳିତ କଲାଭଳି ଭିଡିଓ
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରୁ ଏକ ବିଚଳିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦିଗହରା ହୋଇ ଟଳଟଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ।
“zombie drug” is now being seen in Bihar pic.twitter.com/tKTrknUEin
— ExtraOrdinary (@Extreo_) April 8, 2026
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି:
-
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି: “ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ପୋଲିସ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଶୋରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଉଛନ୍ତି।”
-
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି: “ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଦୟାକରି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଙ୍ଗିଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସର୍କଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ୧୦ଟା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ।”
-
ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି: “ଆମ ପିଢ଼ିକୁ ଆଉ କ’ଣ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି? ଏମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ଆମ ବାପାମାଆ ତ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପକେଟ୍ ମନି ବି ଦେଉନଥିଲେ।”
-
ଶେଷରେ ଜଣେ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି: “ଭାରତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏନସିବି (NCB) ଅଧିକାରିକ ଭାବେ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କାରଣରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜଣା କାରଣରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡିଓ ବା ଫଟୋ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ)। ମୁଁ ଜାଣେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଧିକ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।”