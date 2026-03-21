ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ଧୁରନ୍ଧର-୨ର କ୍ରେଜ୍ ଯେମିତି ଟିକେଟ୍ ଦର ବି ସେମିତି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ
Dhurandhar-2 Ticket Booking: ‘ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ’ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୀଘ୍ରତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଶସ୍ତାରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବୁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
କାର୍ଡ ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଟିକିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ UPI ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା “ବାଏ ୱାନ୍, ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ” ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ସୁବିଧା ଫିସ୍ ଏଡାନ୍ତୁ
ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ୮୦ ରୁ ୯୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସିନେମା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପହାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଏଡାଯାଇପାରିବ।
ସପ୍ତାହ ଦିବସରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ
ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କମ ଥାଏ।
ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ’ର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ
ଅନେକ ସିନେମାଘର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଶୋ’ ପାଇଁ କମ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦେଖିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ରଣନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ସଦସ୍ୟତା ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ମୁଭି ଆପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଦସ୍ୟତା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ସଠିକ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଆରାମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।