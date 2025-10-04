GK : ପେଟ୍ରୋଲ ଏଠି ଏତେ ଶସ୍ତା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି , ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏଠି ପାଣି ବୋତଲ ଠାରୁ କମ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିଥାଉ। ଏହି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଟଙ୍କା, ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ। ଏବେ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କିଛି ଦେଶରେ, ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।

ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ଏବଂ ୧୦୦ ଟପି ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତାରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଭାରତରେ, ପାଣି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ୨୦ -୩୦ ଟଙ୍କା। ରେଲ୍ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୪ ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟମ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପାଣିର ୧ ଲିଟର ବୋତଲ ୭୦ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତେଣୁ, ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।

କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା? ପ୍ରଥମେ, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ତେଲ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶୋଧିତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତଥାପି, ଏକ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୪୧୪। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଲରେ ୧୫୯ ଲିଟର ତେଲ ଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଲିଟର ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୪ । ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ପାଣି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ଥିବା ବେଳେ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପାଣି ପ୍ରତି ଲିଟର ୭୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ।

କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ପାଣି ମହଙ୍ଗା?

ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥିର ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପ୍ରଚୁର ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲିବିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ ୨.୪୩ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

