ବଢୁଛି ଜଳସଙ୍କଟ; ଯୁଦ୍ଧରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର, ୧୫ କୋଟି ଲୋକ ଜଳାଭାବରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ…
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜଳାଭାବରେ ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ବଢିଲାଣି ଜଳସଙ୍କଟ। ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ଯକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଡିସାଲିନାଇଜେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ଜଳକୁ ମଧୁର ଜଳରେ ବଦଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ, ସେଗୁଡିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେଶ। ପ୍ରତିଶୋଧ ଭିତରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା।
କାହିଁକି ବଢିବ ଜଳସଙ୍କଟ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି।ସେଠାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ।ଏଣୁ ଜଳାଭାବ ଦୁର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଡିସାଲିନାଇଜେସନ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଡିସାଲିନାଇଜେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣି ପାଇପ ଯୋଗେ ଆଣି ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ।
ଏବଂ ଏଠାରୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଯାଏ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଜଳାଭାବର ସମସ୍ଯା ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହି ସେଣ୍ଟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଇରାନ ଓ ବାହାରିନରେ ଥିବା କିଛି ଡିଜାଲିନାଇଜେସନ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଓ ସେଗୁଡିକ ପୁରା ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳାଭାବ ଭଳି ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଦେଶ ଇରାନର କ୍ବେଶମ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଥିଲା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଡିଜାଲିନାଇଜେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।