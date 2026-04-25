ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ!
ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୬୦ କୋଟି ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ପାଣି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି
ଭାରତର ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମାଟି ତଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତି କମୁଛି ଜଳସ୍ତର। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ପାଣିପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ନିତି ଆୟୋଗ। ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି, ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୬୦ କୋଟି ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ପାଣି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସହରଗୁଡ଼ିକର ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ହାରରେ କମିଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜୀବନ ହାରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଭାରତରେ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତି କମୁଛି। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପାଣିର ଚାହିଦା, ଯୋଗାଣର ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ଏକ ବଡ଼ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଭୟାବହ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ‘3R’ (Reduce, Recycle, Reuse) ନୀତିକୁ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପାଣି ସଂକଟରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ
ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଥିବା ମୋଟ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟରରୁ କେବଳ ୨୮ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରଣ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଇଗଜଟଞ ଗସଗ୍ଦଗ୍ଦସକ୍ଟଦ୍ଭ ଅଧୀନରେ ୩୪,୪୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୮୮୯ଟି ସ୍ୱେରେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ କୋଟି କୋଟି ଲିଟର ପାଣିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏଥିସହ ନଦୀ ପାଣି ସଫା ରହିବ।
ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରିହେବ?
ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗ୍ରେ ୱାଟର ମ୍ୟାନେମେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଗାଧୋଇବା ପାଣି, ବାସ ଧୋଇବା ପାଣି ଓ ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଣିକୁ ଗ୍ରେ ୱାଟର ପାଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପାଣିକୁ ସହଜରେ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ଲାକ ୱାଟର। ଟୟଲେଟ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି, ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଓ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ସବୁ ପାଣିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ପାଣି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ?
ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀରେ ମେଶିନ ଠଣ୍ଡା କରିବା, ବଗିଚାରେ ସିଞ୍ଚନ, ରୋଷେଇ ଓ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଚାଷ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅପଣାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।