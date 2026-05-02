Water Tank: ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ସଫା ହେବ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଦରକାର ପଡ଼ିବେନି ମିସ୍ତ୍ରୀ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି ଯେତେ ସଫା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସଫା ହେବା ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣି କେତେ ସଫା ହେଉଛି?

ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ମଇଳାର ଏକ ଘନ ସ୍ତର ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ, ଯଦି ଟାଙ୍କି ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ମଇଳା ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ତେଣୁ, ସମୟ ସମୟରେ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଛି ସରଳ ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ସଫା କରିପାରିବେ।

ମଇଳା ଜମା ହେବାର କାରଣ: ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ମଇଳା ଜମା ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ସମୟ ସହିତ, ପାଣିରେ ଥିବା ମଇଳା, ଧୂଳି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଟାଙ୍କି ତଳ ଭାଗରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଟାଙ୍କି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବାହାର ମଇଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। କେତେକ ସମୟରେ ଟାଙ୍କିରେ ମସ୍ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ କରେ। ତେଣୁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଟାଙ୍କିକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ, ଟାଙ୍କିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଟାଙ୍କିର କାନ୍ଥ ଏବଂ ତଳେ ଘଷି ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।

ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପାଣି ସଫା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ତେବେ ନିୟମିତ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଟାଙ୍କି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୬ ମାସରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ।

ଏହା ମଇଳାର ଏକ ଘନ ସ୍ତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଜମାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହି ସରଳ ଘରୋଇ ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଆପଣ ଅନାୟାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ସଫା ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ।

