ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ବି ଟାଙ୍କି ପାଣି ରହିବ ଗରମ! ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଗିଜର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍; ଶିଖନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଟ୍ରିକ୍

By Seema Mohapatra

Winter Tank Water: ଶୀତଦିନେ ସକାଳେ ଉଠିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ତା’ ଆଗରେ ହାତ ରଖିଲେ ଯେପରି ଲାଗେ ହାତରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପଡୁଛି ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।

ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବାଥରୁମରେ ଗିଜର ଲଗାଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଇମର୍ସନ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଏହା ପକେଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣଇରେ ଗାଧୋଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।

ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୌଶଳ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଟାଙ୍କିକୁ ଗରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ସାରା ଦିନ ଉଷୁମ ରଖିବ।

1- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବାହାରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଥର୍ମୋକଲର ଏକ ଘନ ଚାଦର ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।

ଥର୍ମୋକପଲ୍ ଥଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ତାପକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଟାଙ୍କିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଯେପରି ଏକ ସ୍ୱେଟର ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖେ, ସେହିପରି ଥର୍ମୋକପଲ୍ ପାଣିର ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ସକାଳେ ପାଣିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ପାଣି ଦିନସାରା ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦ୍ରବଣ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ।

2- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବବଲ୍ ରାପ୍ ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ, ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଶୀତଦିନେ, ଏହା ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ହିଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ଏହି ବବଲ୍ ରାପ୍ ବାୟୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଟାଙ୍କିକୁ ଇନସୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଟାଙ୍କିକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଟାଙ୍କି କାନ୍ଥରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ, ପାଣି ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ରହେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ।

3- ଶୀତଦିନେ, ବାହାର କାକର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଣିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ତାରପୋଲିନ୍, କାଠ ସେଡ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଟିନ୍ ଛାତରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହା ଟାଙ୍କିକୁ ସିଧାସଳଖ ଥଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ। ରାତିରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଘନ କପଡା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଥଣ୍ଡାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏହି ସମାଧାନ ଶସ୍ତା ଏବଂ 100% ସ୍ୱଦେଶୀ।

4- ଆଉ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଟାଙ୍କିକୁ କଳା, ଗାଢ଼ ନୀଳ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ତାପ ବଜାୟ ରଖେ। ଦିନସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟାଙ୍କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବାହାର ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଥରେ ଟାଙ୍କି ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଖତମ୍।

5- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତକୁ ଭଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମିଳେ, ତେବେ ଟାଙ୍କିକୁ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ତାପ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳ ସ୍ନାନ ସହଜ ହେବ।

6- ଦିନସାରା ତାପ ବାହାରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଟାଙ୍କିକୁ କପଡ଼ା କିମ୍ବା କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ନୂତନ କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା 100% ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।

 

