ୱାୟନାଡ଼ରେ ପୁଣି ଭୂସ୍ଖଳନ: ତାଜା ହେଲା ୨୦୨୪ ମସିହା ବିପର୍ଯ୍ୟ

ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫର ଏକାଧିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ‘ମନୁଷ୍ୟକୃତ' ଭୂସ୍ଖଳନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କେରଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି. ସିଦ୍ଦିକ।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳର ୱାୟନାଡରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ୱାୟନାଡରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ୨୦୨୪ ମସିହାର ସେହି ବିପର‌୍ୟ୍ୟୟର ସ୍ମୃତିକୁ ସେତେବେଳେ ତାଜା କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ମୀନାକ୍ଷୀ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ‘ଅନାକ୍କମପୋୟଲ-କଲ୍ଲାଡି-ମେପ୍ପାଡି ଟ୍ୱିନ୍ ଟନେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ’ର କାମ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଲପ୍ପୁରମ ଓ ୱାୟନାଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ…

ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାହା ମୁଣ୍ଡାକ୍କାଇ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୨୦୨୪ ମସିହାର ଏଠାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ହୋମଷ୍ଟେ ରହିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଗକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ନିକଟସ୍ଥ କଳ୍ପେଟ୍ଟାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫର ଏକାଧିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ‘ମନୁଷ୍ୟକୃତ’ ଭୂସ୍ଖଳନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କେରଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି. ସିଦ୍ଦିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ନୁହେଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଟେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତ୍ତିରେ ମାଟି ଜମା ନକରିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରୁ ଆସୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି. ସିଦ୍ଦିକ, ଏପି ଅନିଲ କୁମାର, ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ରହିଛି। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବପର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ…

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ?…

ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିବାଦ ଉପରେ…

1 of 17,497