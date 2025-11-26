ରୋଷେଇ ଘରେ ବଢି ଚାଲିଛି କି ଅସରପାଙ୍କର ଆତଙ୍କ ? ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟରେ ସବୁ ଗାୟେବ୍ !
Cockroach Prevention Tips: ଅସରପା ଏକ କୀଟ ଯାହା ହାରାହାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପରି ପୋକ ପ୍ରାୟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ୭ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ।
କେଉଁଠି ଲୁଚି ରୁହେ ଅସରପା: ଘର ର କୌଣସି କୋଣ ଯାହା ଅନ୍ଧାରୁଆ ରହୁଥିବା ବା ରୋଷେଇ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ଅସରପା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟୋର ରୁମ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା କାଠ ବାକ୍ସ ବା ଆଲମିରା ଇତ୍ୟାଦି । ତେଣୁ ଅସରପା ରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ |
ଅସରପା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବେ କିପରି: ସମୟ ସମୟରେ ଅସରପା ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାହାରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଲୁଚି ରୁହନ୍ତି । ଘରେ ଯଦି ଅସରପା ମଳ ବା ଚମ ଦେଖିଯାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପାଖ ସ୍ଥାନ କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ।
କିପରି ଦୂର ହେବେ ଅସରପା:
- ତେଜପତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ରେ ଅସରପା ଦୁରେଇ ଯାନ୍ତି । ଯେଉଁ କୋଣରେ ଅସରପା ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଏକ ପାତ୍ର ରେ ୩-୪ ଟିତେଜପତ୍ର ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅସରପା ଦୁରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ।
- ଚିନି ଓ ବେକିଙ୍ଗ ପାଉଡର ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସରପା ଲାଗି ବିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ସମପରିମାଣରେ ଚିନି ଓ ବେକିଙ୍ଗ ପାଉଡର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଅସରପା ଥିବା ସ୍ଥାନ ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାନ୍ତୁ । ଚିନିର ସ୍ୱାଦରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ବେକିଙ୍ଗ ପାଉଡର ଗନ୍ଧରେ ଅସରପା ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡି ପଳାଇବେ ।
- ଲବଙ୍ଗର ଗନ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସରପାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ । ରୋଷେଇଘର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଲେ ଅସରପା ଦୁରେଇ ଯାନ୍ତି ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅସରପା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘରୁ ଦୁରେଇ ଯାଆନ୍ତି ।
- ଏକ ଲମ୍ବା ସରୁ ମୁହଁ ଥିବା ବୋତଲରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ଲହୁଣୀ ବା ସିରପ ପୁରାନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋତଲ ମୁହଁରେ ଖାଇବା ତେଲ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ବୋତଲକୁ ସାରା ରାତି ରୋଷେଇଘରେ ରଖନ୍ତୁ । ଅସରପା ଖାଦ୍ୟ ବାସ୍ନାରେ ଆସି ସେହି ବୋତଲରେ ପଡିଯାନ୍ତି । ସକାଳୁ ସେଇ ବୋତଲରେ ଗରମ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ଅସରପା ମରିଯିବେ ।