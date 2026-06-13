୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳା
ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କୁ ୧,୦୦୦ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେହି ସମାନ ଔଷଧ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାତ୍ର ୨ canvas୫ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା)ରେ ମିଳିଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧର ଦାମ୍କୁ ନେଇ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ୧,୦୦୦ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେହି ସମାନ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ମାତ୍ର ୨୫ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା) ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ହଜାର ହଜାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୀମା ସୁବିଧା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଔଷଧ ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ର ଏଭଳି ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଥିବା ଏକ ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧର ପୂରା ଦାମ୍ ନିଜ ପକେଟରୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ଏହି ଔଷଧ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ମୋତେ ନିଜ ପକେଟରୁ ୧,୦୦୦ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୨୫ ଡଲାରରେ କିଣିଲି। ହଁ, ମାତ୍ର ଛଅଟି ଛୋଟ ବଟିକା (ଟାବଲେଟ୍) ପାଇଁ ୧,୦୦୦ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ମୋର ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିନଥିଲା।”
ଛଅଟି ବଟିକା ପାଇଁ ୧,୦୦୦ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଏହି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍କୁ କାନାଡାର ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ଏକ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଏହି ଔଷଧ ମଗାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତେଣୁ ମୋ ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍କୁ କାନାଡା ଫାର୍ମାସିକୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସେପରି କଲି ଏବଂ ଏହାର ଦାମ୍ କେତେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧହୁଏ ୧୦୦ କିମ୍ବା ୨୦୦ ଡଲାର ହେବ, ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି।”
କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଔଷଧର ଦାମ୍ ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ କହିଲେ ମାତ୍ର ୨୫ ଡଲାର। ସେଥିରୁ ପ୍ରକୃତ ଔଷଧର ଦାମ୍ ଥିଲା ୧୦ ଡଲାର ଏବଂ ପଠାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ (ସିପିଂ ଚାର୍ଜ) ଥିଲା ୧୫ ଡଲାର। ଭାରତର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ପାଖକୁ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିପିଂ କରାଯାଇଥିଲା।”
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଔଷଧର ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ ୯୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ପଠାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ (ସିପିଂ ଚାର୍ଜ) ବାବଦକୁ ଆଉ ୧,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ସେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଷୟରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ନିଜର ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ମଜାକ୍ ପାଲଟିଛି। ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠକେଇ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଔଷଧର ପ୍ରକୃତ ଦାମ୍ ମାତ୍ର ୧୦ ଡଲାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ହଜାରେ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍?”
ଏହାପରେ ସେ ଏହି ବଡ଼ ଅର୍ଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାରେ ମୁଁ ସେହି ୧,୦୦୦ ଡଲାର କେଉଁ ବାବଦରେ ଦେଉଥିଲି? ସେହି ଟଙ୍କା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି? ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।”
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଔଷଧର ଦାମ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ମତାମତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଔଷଧ କେତେ ଶସ୍ତା ସେହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ସିଧାସଳଖ ଭାରତରୁ ଔଷଧ ମଗାଇଛି।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, “ଭାରତରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧ ଡଲାର ସହିତ ସମାନ।”
କିଛି ଲୋକ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଥଟ୍ଟା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସପ୍ତାହେ ଛୁଟି କାଟି ମଜା କରନ୍ତୁ, ମନପସନ୍ଦର ଔଷଧ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଆମେରିକା ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ୧,୦୦୦ ଡଲାରରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜର ସମାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ମଧ୍ୟ କାନାଡା ଜରିଆରେ ଭାରତରୁ ମୋର ରିଫାକ୍ସିମିନ୍ (rifaximin) ଔଷଧ ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ସରକାରୀ ବୀମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାମ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।”
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା, ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ ୯ canvas୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ବିଦେଶୀ ସପ୍ଲାୟର୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏବେ କେବଳ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ, ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।