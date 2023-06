ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ବିହାରର ପାଟନାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି ବିରୋଧୀଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ -୨୦୨୪ ରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏହି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବୈଠକ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ।

ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ମୁଁ ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଆମେ ଏବେ ଏକାଠି ଲଢୁଛୁ । ସେହିଭଳି ନୀତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବୁ, ୧୦୦ ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ଅଟକାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିଥାଉ, ତେବେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହେବ ।

ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବିପକ୍ଷଙ୍କର ଆଗାମୀ ବୈଠକ ଶିମଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ । ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିତୀଶ କୁମାର ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

#WATCH | Opposition leaders' meeting to chalk out a joint strategy to take on BJP in next year's Lok Sabha elections, underway in Bihar's Patna

More than 15 opposition parties are attending the meeting. pic.twitter.com/d9qRfvOdVj

— ANI (@ANI) June 23, 2023