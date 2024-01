(Video) ‘ଆମେ ଛୋଟ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ…’ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନରୁ ଫେରି ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ । ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପର ହାଇ କମିଶନର ଇବ୍ରାହିମ ଶାହୀବଙ୍କୁ ସମନ୍ କରିଥିଲେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚୀନ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମେ ଛୋଟ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ’ । ଏକ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ । ଏକ ସପ୍ତାହର ଚୀନ ଗସ୍ତ ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ହାଇ କମିଶନର ଇବ୍ରାହିମ ଶାହୀବଙ୍କୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମନ୍ ମାମଲାରେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚୀନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ।

ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ପର୍ୟ୍ୟଟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ତିନିଜଣ ଉପ-ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ମାଲଦ୍ୱୀପର ବିକଳ୍ପ ପର୍ୟ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X(ଟ୍ୱିଟର)ରେ #BycottMaldives ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

Maldives President Muizzu in a presser after arriving from China State Visit:

"We may be small, but that doesn’t give you the license to bully us"

Comments without taking the name of any country pic.twitter.com/cU0uWSa5mt

