Buy 1 Get 2 Free : ଗୋଟିଏ ବର, ତିନି ଭଉଣୀ…

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତିନି ଭଉଣୀ ସରୋଜ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଏକାଠି ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବାରକୁ ବିବାହ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ପାଟନା: ବିହାରର ତିନି ଭଉଣୀ ସରୋଜ (୨୦), ସାବିତ୍ରୀ (୧୯) ଓ ସନ୍ତୋଷ (୧୮) ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିକାଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଗତ ୬ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ସମୟର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ବର ବିକାଶଙ୍କ ସହ ତିନି ଭଉଣୀ ବିବାହ ରୀତିନୀତିରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତିନି ଭଉଣୀ ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ।

ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାତ ଫେରା ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବିବାହରେ କେବଳ ପୁରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷର କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଅତିଥି ଏହି ସମାରୋହରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ତିନି ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ହସନପୁରର ଧୌରିୟା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର। ଛୋଟବେଳୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବାରକୁ ବିବାହ ହୋଇ ଯିବା କଥା ଭାବି ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାର ଭୟ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ଶେଷ କରିବା ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଏକାଠି ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିବାହରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୧୪ ରାଫେଲ୍ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭରସାରେ…

ଇନଷ୍ଟାରେ ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ PM ମୋଦୀ,…

ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପରେ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତିଆରି କରୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୂମିକା କରୁଥିଲେ। ତିନି ଭଉଣୀ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ସେ ସେମାାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବିବାହ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଅନଲାଇନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ମଜାଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ଜୀବନ ଓ ସାଥୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୧୧୪ ରାଫେଲ୍ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭରସାରେ…

ଇନଷ୍ଟାରେ ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ PM ମୋଦୀ,…

ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବିପଦ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ,…

ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେଲେ ବିଭୁତି…

1 of 31,832