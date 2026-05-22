“କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି”ର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖି ବାପା ମା’ଙ୍କ ହଜିଯାଇଛି ନିଦ, କାଳେ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ୍ ଉଠାଇନେବ!
ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ନାମକ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହାର ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ୧ କୋଟି ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟପିଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (CJP) ନାମକ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଏହାର ୧ କୋଟି ୯୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅନୁଗାମୀ (ଫଲୋଅର୍ସ) ଅଛନ୍ତି।
ଅଭିଜିତ ପୂର୍ବରୁ ‘ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି’ (AAP) ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜିନଗରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ଏବଂ ମାଆ ଅନୀତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ମରାଠୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆଦୌ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖୁ। ଅଭିଜିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ‘ପରଜୀବୀ’ ଏବଂ ‘କକ୍ରୋଚ୍’ ଭଳି ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଏହି ସଂଗଠନର ଆଇଡିଆ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟଟି କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ‘ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ’ ବ୍ୟବହାର କରି ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି।
ଅଭିଜିତଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିକାଲିର ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତା’ର ଯେତେ ସମର୍ଥକ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ସେ ନିଜେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଗିରଫ ହେବାର ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ।” ଅଭିଜିତଙ୍କ ମାଆ ଅନୀତା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ CJP ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, କାରଣ ସେ ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦିଆଯାଏ। ପୁଅକୁ କ’ଣ ହେବ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଗତ ଦୁଇ ରାତି ହେବ ଶୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୋର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ।”