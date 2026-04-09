ଆତଙ୍କବାଦର ଆଡ୍ଡା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ତା’ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅସମ୍ଭବ

ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ, ପୁଣି ସାଜିଛି ଶାନ୍ତିର ଦୂତ! ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଭେନ୍ ଅଜାର୍ (Reuven Azar) ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ।

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି “ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ଦେଶ”, ତେଣୁ ତା’ ଉପରେ ଭରସା କରିବା କଷ୍ଟକର। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଆମେରିକୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଛି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି (Ceasefire) କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାଂଲାଦେଶରେ ହାହାକାର, ୧୦୦ ନୀରିହ ଶିଶୁଙ୍କ…

ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଲା ମତଦାନ: ଇଭିଏମ୍‌ରେ…

ଇରାନ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଯେ, ସେ ନିଜର ୧୦ ସୂତ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକ୍ରମଣ ନହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ଅଛି।

ତଥାପି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗଭୀର ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଲେବାନନରେ ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍ (ଅସ୍ତ୍ରବିରତି) ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୂଟନୈତିକ ବାତାବରଣ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି (mediator) ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ମାନୁନାହିଁ।

ମନେକରାଯାଉଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହି ଭୟ ରହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଟସ୍ଥ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାର ନିଜର କିଛି ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ। ଏହି ବୟାନ ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟ (Middle East) ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ସଫଳତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ବାଂଲାଦେଶରେ ହାହାକାର, ୧୦୦ ନୀରିହ ଶିଶୁଙ୍କ…

ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଲା ମତଦାନ: ଇଭିଏମ୍‌ରେ…

ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ! କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍‌ରେ…

ମଜବୁତ ହେଉଛି ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ:…

1 of 23,464