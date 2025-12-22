ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ମୁନିର, ମାନିଲେ ସତ
ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ମୁନିର
Asim Munir: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମେ ମାସରେ ଭାରତ ସହିତ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଉତ୍ତେଜନାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା।
ମୁନିର ସେହି ପରାଜିତ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ତାଲିବାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ତେହେରିକ–ଏ–ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମା ପାର ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମୁନିରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଉଲେମା ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୋରାନର ଅନେକ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲେ।
ଆଲ୍ଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ: ମେ ମାସରେ ଭାରତ ସହିତ ଚାରି ଦିନିଆ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ମୁନିର କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଆଲ୍ଲାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା।
ମୁନିର ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପୟଗମ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରବ ଅଞ୍ଚଳରେ (ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଉଦି ଆରବ) ୧୪୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱରେ ୫୭ଟି ଇସଲାମିକ ଦେଶ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, “ଆଲ୍ଲା ଆମକୁ ହରାମାଇନ୍ ଶରିଫାଇନ୍ (ମକ୍କା ଏବଂ ମଦିନାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ) ରକ୍ଷକ ହେବାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି।“
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଭାରତ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।