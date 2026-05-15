ଆମେରିକାକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଭାରତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉ

ଇରାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତେଲ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏହି ରଣନୀତିକ ଜଳପଥ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆରାଗଚି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସାମରିକ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟାସକୁ ତେହେରାନ (ଇରାନ) ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ।”

ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତେଲ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏହି ରଣନୀତିକ ଜଳପଥ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଶିଂଟନ (ଆମେରିକା) କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ନିରାଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ… ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ… ଯେକୌଣସି କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ପଥରେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨% ବଢ଼ିଲା…

ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ କେରଳର ନୂଆ…

ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଚୀନକୁ।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, “ଅତୀତରେ ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚୀନ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଚୀନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରର ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର (strategic partners)। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଚୀନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ କୂଟନୀତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଲୋଚନାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆମେ ଏକ ଭଲ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଜଳପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବୁ।”

ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ତେହେରାନ (ଇରାନ)ର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ଆରାଗଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ କେବେ ହେଲେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟର ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ସମାଧାନ ହେଉଛି କେବଳ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨% ବଢ଼ିଲା…

ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ କେରଳର ନୂଆ…

NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଚିହ୍ନଟ:…

ତେଲ ଅଭାବରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ,…

1 of 29,243