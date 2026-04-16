ବଙ୍ଗଳାରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିଏମସି ଗୁଣ୍ଡା-ମାଫିଆ ଛାନିଆ !
ଗୁଣ୍ଡା-ମାଫିଆଙ୍କୁ ସିଧା ଚେତାବନୀ, "ଏଥର ହିସାବ ହେବ ବରାବର!
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତନାଥ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ବାରାବଣୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରିଜିତ ରୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ । ଯୋଗୀ, କଂଗ୍ରେସ, ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଟିଏମସିକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିଜେପି ଶାସନ କାଳରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶର ସଂପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଜନସଭା ସ୍ଥଳରେ ଗାଡି, ଘରର ଛାତ ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି କେବଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା ।
ଯୋଗୀ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଟିଏମସିର ଗୁଣ୍ଡା, ମାଫିଆ ଏବଂ ମୌଲାନା କ’ଣ ବକୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କେବଳ ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଆସିବାକୁ ଦିଅ ଏହା ପରେ ଏଠାରେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଟୁକାରିତା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଝାଡୁରେ ସଫା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଯୋଗୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏହି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟିଏସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲେ । ଜନସଭା ଯେପରି ନହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ପତକାକୁ ଫୋଫାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଅରିଜିତର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ।
ଆପଣମାନେ ଏଥିର ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇ ଡବଲ ଇିଂଜିନ ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ , ଟିଏମସି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବେଗରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବିଜେପି ହିଁ ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି।’ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାକୁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ, ମାଫିଆରାଜ୍, କଟମନି ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ଗଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଟିଏମସି ସରକାର ଏବେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଠାରେ ବାଲି ମାଫିଆ, କୋଇଲା ମାଫିଆ ଏବଂ ଜମି ମାଫିଆ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଟିଏମସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ହଜମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଦଙ୍ଗା, ଭୟ, ଅରାଜକତା ଏବଂ ମାଫିଆ ଶାସନକୁ ବିଜେପି ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥିତି ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଦୁଇ-ତିନି ଦିନରେ ଦଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଓ ଅପରାଧ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା ଏବଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ଜନତାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁପିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଏବେ କେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ।