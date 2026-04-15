ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ନରମିଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ !

ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର!

By Shiv Sankar Singh

ଇସଲାମାବାଦ/ୱାଶିଂଟନ: ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପରସ୍ପରର କଟ୍ଟର ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସକିଆନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି। ପେଜେସକିଆନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କମିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଇରାନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେସକିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଲଦିବା କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଏବଂ ମାନବୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିରୀହ ନାଗରିକ, ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ-ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେରିକା ସମ୍ମାନର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ, ତେବେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପେଜେସକିଆନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଉଭୟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏସିଆରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଟକଣା (Blockade) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା। ଯଦିଓ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି, ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପେଜେସକିଆନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନ୍ତା ବୈଠକକୁ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଟଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ।

