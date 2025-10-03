“ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ୨ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇଦେବୁ…”, ପାକ୍ କୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚରମ ଚେତାବନୀ। ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିବ ତ ଚିନ୍ତା କର?

By Subhasmita Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ଏହାର ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇଦେବ ଭାରତ।

ଭାରତର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ 2.0 ରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାନଚିତ୍ରରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କ’ଣ କହିଲେ: ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର” ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲା; ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।

ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ; ଆମେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲୁ।

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ୩୫-୪୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲେ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ମୃତାହତ ଥିଲେ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରେ ନାହିଁ। ଏଥର ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥର ଆମେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ।

ଯଦି ସେ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ, ସୁଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ।

ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ: ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିକାନେର ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଟିଳ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସୁଗମ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ: ସେନା ମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏପି ସିଂହ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି।

ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାରତୀୟ ଜେଟ୍ ଖସାଇ ଦେବାର ଦାବି କେବଳ ପରୀ କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ F-16 ଏବଂ J-17 ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

