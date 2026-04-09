ବିମାନରେ କଳା ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି! କାରଣ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି…
ବିମାନରେ କଳା ମୋଜା ପିନ୍ଧିଲେ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିମାନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକ କଥା ଆସେ। ଢିଲା ପୋଷାକ, ଢିଲା ଜୋତା ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହାଲୁକା ଜ୍ୟାକେଟ୍। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଏକ ଛୋଟ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଏହି କଥାଟି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋଜାର ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଜାର ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଳା ମୋଜା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମଇଳା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଯେକୌଣସି ପୋଷାକ ସହିତ ଏହା ମେଳ ଖାଇଯାଏ।
ହେଲେ, ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି କଳା ମୋଜା ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ କଳା ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
କଳା ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ:
ରାତି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ବିମାନରେ, କ୍ୟାବିନ ଲାଇଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଡିମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୋତା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଲମ୍ୱାଇଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଗ ସିଟ୍ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଅନ୍ଧାରରେ କଳା ମୋଜା ପ୍ରାୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ।
ବିମାନ ଭିତରେ ଥିବା ପାଦର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିମାନ ପରିଚାରିକାମାନେ ନିରନ୍ତର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନି ନପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସଫା କରିବାର ବିପଦ:
ଯଦିଓ ବିମାନ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଭାଇରସ ବିମାନ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, କେବଳ ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୋଜା ମଧ୍ୟ ସଫା ଦେଖାଯିବା ଜରୁରୀ।
ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା କାହିଁକି ଭଲ:
ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ମୋଜା – ଯେପରିକି ଧଳା, ଧୂସର, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛାଇ କମ୍ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଧକ୍କାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରହେ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେପରିକି ମୋଜା ରଙ୍ଗର ପସନ୍ଦ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।