ଭୁଲରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ମରିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସୁନା ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥାଏ ଆତ୍ମା, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ …
Garuda Purana: ଆତ୍ମା ସୁନା ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଏହାର ଚମକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କେବଳ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୁନା ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରି କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି, ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥାଏ: ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ, ଘଣ୍ଟା, ଚାଦର, ଜୋତା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ସୁନା ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥାଏ: ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହିତ, ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥାଏ।
ତେଣୁ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ତୁରନ୍ତ କାହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ ଆତ୍ମାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା, ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ କଣ କରିବେ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୋତା, ଘଣ୍ଟା, ପୋଷାକ ଏବଂ ବିଛଣାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କଥା ଆସେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଗୁଡିକ ସହିତ କ’ଣ କରାଯିବ।
ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷକରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୧୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ପରେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।