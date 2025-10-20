ଫେରିଲା ଲଘୁଚାପ; ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତ…

ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡିଶା...

By Shantilata Rout
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଫେରିଲା ଲଘୁଚାପ । ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା । ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅବପାତର ରୁପ ନେଇପାରେ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା । କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ।

ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ କୋହଲା ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପାଗ ରହିପାରେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଁଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ଭିଜିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ତେବେ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ପବନର ବେଗ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ଏହିପରି ପାଗ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

