ଜାଣନ୍ତି କି ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? କାର୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କରନ୍ତି ଏହି ଭୁଲ
Wedding Card Tips: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ବିବାହ ଭଳି ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ଅବସର ଏକ ବିବାହ କାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ବିବାହ ଭଳି ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ଅବସର ଏକ ବିବାହ କାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ବିବାହ କାର୍ଡ ପଠାଇ ଲୋକମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନବଦମ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ।
ତେଣୁ, ବିବାହ କାର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନୂତନତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିବାହ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ କି?
ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋ: ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାଶନ୍ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଏପରି କରିବା ଭୁଲ ଏବଂ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ କରିପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
ବିବାହ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ: ବିବାହ କାର୍ଡ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଲାଲ, ହଳଦିଆ, କେଶର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେବା ଉଚିତ। ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ବିବାହ କାର୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଥାଏ। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ବିବାହ କାର୍ଡରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)