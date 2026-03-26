ସିଲିଣ୍ଡର ନ ମିଳିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଝିଅର ବାହାଘର, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କନ୍ୟାର ମା’-ଭାଇ, ଆଉ ତା’ପରେ…

ସିଲିଣ୍ଡର ନ ମିଳିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଝିଅର ବାହାଘର

By Jyotirmayee Das

Wedding Postponed for LPG: ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବର ସମସ୍ୟା ଏବେ ବିବାହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାପୁଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଦନୌଲି ମଢ଼େଇ ଗାଁରେ ଏକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । କାରଣ କ୍ୟାଟରର ବିବାହ ଭୋଜି ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଶେଷ ତ ଦୁର କଥା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଢ଼େଇ ଗାଁର କନ୍ୟା ଶିବାନୀଙ୍କ ବିବାହ ମୋରାଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ରିତେଶଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଏହି ବିବାହ ହେବାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ବିବାହ ଭୋଜି ହେବ। ଶିବାନୀଙ୍କ ମାଆ ବିମଲେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରବିନ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା: “ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।” କ୍ୟାଟରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛଅଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବିନା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଶେଷରେ, ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଲା।

ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପରିବାର ବୁଧବାର ସିଧାସଳଖ କଲେକ୍ଟରେ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ। ବିମଲେଶ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ (DSO) ଡକ୍ଟର ସୀମା ସିଂହଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାଟରର ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଛଅଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଡ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି DSOଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଡକ୍ଟର ସୀମା ସିଂହ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବିବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

ଡିଏସଓ ଡକ୍ଟର ସୀମା ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। “ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ,” ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। “କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆବେଦନ ଏବଂ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏପରି ସମସ୍ତ ମାମଲା ତଦାରଖ କରୁଛି।”

