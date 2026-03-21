ଏହି ଗାଁରେ ଘର ବାହାଘର କରିବା ମନା! ୩୫୦ ବର୍ଷ ହେବ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପଡୁଛି ବରମାଳା, କାରଣ ଜାଣିଲେ ନିଦ ଉଡିଯିବ
ନିଆରା ଗାଁର ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଘରେ ବାହାଘର ହେଲେ ମିଳେନି ମାତୃତ୍ୱ ସୁଖ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଯେ ଏହା ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ।
ରାଜସ୍ଥାନର ବାରମେର ଜିଲ୍ଲାର ଆଟି ଗାଁ ଏପରି ଏକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଆ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଘରର ଅଗଣାରେ ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗାଁରେ ଘର ବାହାଘର ମନା।
ଆଟି ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହ କେବଳ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ନହୁଏ, ତେବେ ଝିଅ କିମ୍ବା ବୋହୂ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରନ୍ତି।
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ରୀତିନୀତି କରାଯାଏ। ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିବା ପରେ, କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସାରା ରାତି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ; ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାଯାଏ।
ରାଜସ୍ଥାନର ବାଡ଼ମେର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଗାଁରେ ମେଘୱାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୟପାତ୍ର ବଂଶର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଗାଁର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଏ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜୟପାଲ ବଂଶର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜୈସଲମେରର ଖୁହଡି ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତାଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ହମିର ସିଂହ ରାଠୋର ସେମାନଙ୍କୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଭାଦ୍ରବ ଏବଂ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମହାମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୋଷାକ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।