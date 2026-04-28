୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନର ଓଜନ କେତେ? କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି?

ଆରବିଆଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କିଣାବିକାରେ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ହେଲେ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହି ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନର ଓଜନ କେତେ? ଏହା କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି? ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁୂ ଜାଣିବା ଏହି କଏନର ଜନ୍ମ ଚାଳିଷା ।

ରିଜର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ(ଆରବିଆଇ)ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା । ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନ ବାଇମେଟ୍ରୋଲିକ ଡିଜାଇନ । ଅର୍ଥାତ ଏହି କଏନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । କଏନ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଲେଇରେ ତମ୍ବା ଓ ନିକେଲ ମେଟାଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଆଉ କଏନର ବାହାର ଚାରିପାଶ୍ୱର୍ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ ବ୍ରେଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନରେ ଦୁଇ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ କଏଟି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ।

୧୦ ଟଙ୍କାଆ କଏନର ଓଜନ କେତେ?

ଆରବିଆଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନର ଓଜନ ୭.୭୧ ଗ୍ରାମ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଏନଟି ମଜବୁତ ଓ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ । ଏହି କଏନ ଗୋଲେଇ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟାସ ୨୭ ମିମି ରହିଛି । ଅନ୍ୟ କଏନ ଅପେକ୍ଷା ୧୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି?

ଗୋଟିଏ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ରିଜର୍ବ ବ୍ୟଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରବିଆଇ)ର ୱେବସାଇଟରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କାଗଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛପାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୨.୨୯ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହି ନୋଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଓ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଛବି ରହିିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଛାପିବା ପାଇଁ ୨.୩୭ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହି ନୋଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଓ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଛାପିବା ପାଇଁ ୧.୭୭ ଟଙ୍କା, ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ ଛାପିବା ପାଇଁ ୯୫ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ନୋଟ ପରି ମୁଦ୍ରାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରୋଚକ।

