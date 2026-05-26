ଓଜନ ହ୍ରାସ ପରେ ପୁଣି କେବେବି ବଢ଼ିବନି ଓଜନ, ବାସ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ କାମ
Weight Loss After Weight Gain: ଓଜନ କମାଇବା ଯେତେ କଷ୍ଟକର, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଡାଏଟିଂ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ କଠୋର ରୁଟିନ ଅନୁସରଣ କରି ଓଜନ ତ କମାଇ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଓଜନ ପୁଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଓଜନ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ଆଜି ମୋଟାପଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି।
ଓଜନ କମାଇବାର ଉପାୟ କ’ଣ?
ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି କାମ କରିବା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କମି ଆମ ଶରୀରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୋଟାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଜିମ, ଭାରୀ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଦାମୀ ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା।
ଏହା କିପରି କାମ କରେ?
ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାମ୍ବୁଲରେ ଆୟୋଜିତ ‘ୟୁରୋପିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ ଓବେସିଟି ୨୦୨୬’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୮,୫୦୦ ପାଦ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଓଜନ ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ କମାଇବା ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଓଜନକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଲେବାନନର ଗବେଷକମାନେ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓଜନ ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗବେଷଣାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା।
କେବେ ଚାଲିବା ଉଚିତ୍?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଓଜନ କମାଇବା ପରେ ସକାଳର ଚାଲିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚାଲିବା ଭଳି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ସକାଳର ଚାଲିବା ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଦିନସାରା କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ଚାଲିବା ଚାପ କମାଇବା, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଓଜନକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକି ପାରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଓଜନ ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଗଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଫିଟ୍ ରହିବାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କୌଣସି କଠିନ ଫିଟନେସ ଯୋଜନାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସରେ ଲୁଚି ରହିଛି।