(Video) ‘AI Anchor’ କରିବେ ସ୍ୱାଗତ, ‘Ask Gita’ ରୁ ମିଳିବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର: ‘Digital India’ର ପରିଚୟ ଦେବ ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ । ସେହିଭଳି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଲ କ୍ଲିକରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜରିଆରେ ଜି-୨୦ରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ହଲରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଭାରତର ସଫଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ‘Ask Gita’ ହେଉ କି UPI… ଏହି ହଲରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବିଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ।

ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ AI Anchor ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏକ ହଲୋବକ୍ସରେ ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ । ଏଥିରେ Face Recognition ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍କ୍ରିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ଭାରତର ଏହି ସଫଳତାକୁ ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ।

As New Delhi gears up to host the 18th #G20 Heads of State and Government Summit, delegates and dignitaries will get to experience use of Digital Public Infrastructure for Ease of Living at the *Digital India Experience Zone* at Hall 4, Pragati Maidan. Here’s a look ! #G20India … pic.twitter.com/hEQrTZ46zZ

ପ୍ରଗତି ମଇଦାନର ୪ ନମ୍ବର ହଲରେ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ସୋକେସ୍ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ‘Ask Gita’ । ଏହି AI ଜେନେରେଟେଡ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ । ତେବେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆଧାରରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ‘Ask Gita’ ।

ASK G.I.T.A questions related to life and get spiritual guidance and answers based on principles of #BhagavadGita.

Explore this interactive kiosk which combines ancient wisdom with #AI Extension!#G20 #G20India #G20Summit pic.twitter.com/Rs7ft9pTII

