“ଆମେ ଭାରତ ପରି ନୁହେଁ”: ନିଜର ଅସହାୟତା ସ୍ୱୀକାର କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର ୫-୭ ଦିନର ତେଲ

ଇସଲାମାବାଦ ପାଖରେ ମାତ୍ର "ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ" ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତା’ ପାଖରେ “ଭାରତ ଭଳି ରଣନୈତିକ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର” (Strategic oil reserves) ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍’ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୨୬ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ସମା ଟିଭି’ (Samaa TV) କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପାକିସ୍ତାନର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ପରଭେଜ ମଲିକ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ରଣନୈତିକ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ; ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭଣ୍ଡାର (Commercial reserves) ରହିଛି।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସଲାମାବାଦ ପାଖରେ ମାତ୍ର “ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ” ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତରେ, ଭାରତ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ “କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର (Signature) ମାଧ୍ୟମରେ” ସେଥିରୁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଭାରତ ସହିତ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଇସଲାମାବାଦ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ମଲିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ୬୦ ରୁ ୭୦ ଦିନର ମିଳିତ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହେଉଥିବା ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।

ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୃହତ ଆର୍ଥିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଭାରତ ପାଖରେ କେବଳ ୬୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ରଣନୈତିକ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।” ଏହି ସମନ୍ବୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ “ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ” ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥିବାରୁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର “ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟକ୍ କଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଦିନ ରହିଛି” ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ “୮ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି (LPG)” ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ‘ଏଏନଆଇ’ (ANI) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାଳେଣି ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୪୨.୭ ପ୍ରତିଶତର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଲିଟର ପିଛା ଦାମ୍‌କୁ ୩୨୧.୧୭ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୪୫୮.୪୧ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ତେଲର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି।

ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକୁ ୮୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା କମାଇ ଲିଟର ପିଛା ୩୭୮ ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୯୪.୭୭ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ପାଖରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମଲିକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ପରୋକ୍ଷରେ (Backchannel) ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେଲ ଦର ୩ ରୁ ୪ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଡିଜେଲ ଉପରୁ ଟିକସ (Levy) କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲୁ। ଏହା ସହିତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବସିଡି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ।” ଏଥିସହ ସେ ଆଇଏମଏଫ୍‌ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନକରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମିତି କରିଥିଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ଆମେ ଆଇଏମଏଫ୍ ସହିତ ପଛମେଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲିଟର ପିଛା ୮୦ ଟଙ୍କା ଟିକସ କମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ।

