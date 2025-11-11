ଅଜଣା କଥା, ଟମାଟୋରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଳୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ ୯୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂରୁଣା ରାଜ୍

ସତରେ କ'ଣ ଟମାଟୋରୁ ଆଳୁର ଜନ୍ମ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର:  ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଳୁ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଏକାଠି ଖାଇଥାଉ। କେତେବେଳେ ତରକାରୀରେ, କେତେବେଳେ ଚାଟରେ, କେତେବେଳେ ପରଟା ଏବଂ ଚଟଣିରେ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଟମାଟୋ ସହିତ ଆଳୁର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ? ହଁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏକ ୯ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି।

୯ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IED ତୁଳନାରେ କେତେ ଖତରନାକ୍ RDX, ଜାଣନ୍ତୁ…

Delhi Blast: ବଡ଼ ଅପଡେଟ; ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ…

ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୯ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଳୁ ପରି ଉଦ୍ଭିଦ, ଏଟୁବେରୋସମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂକରୀକରଣ ଘଟିଥିଲା।

ଏହି ଜେନେଟିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଯାହା ଏହାର ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଳୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଫସଲର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା।

କେଉଁ ଜିନ୍ ଆଳୁକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ:

ଏହି ଗବେଷଣାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆଳୁ ଗଠନରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଜିନ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

SP6A (ଟମାଟୋରୁ): ଏହି ଜିନ୍ ଗଛକୁ କହିଥାଏ ଯେ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଭୂମି ତଳେ କନ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ।

IT1 (Etuberosum) ଏହି ଜିନ୍ କନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଳୁର ବିକାଶରେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଏଟୁବେରୋସମ୍ ଉଭୟ ସମାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଏହାକୁ ଆକୃତି ଦେଇଥିଲା।

ଗବେଷଣା କିପରି କରାଯାଇଥିଲା:

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା ସେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗବେଷଣାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୪୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ ୫୬ ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ କିସମର ଜିନୋମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଳୁରେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଏଟୁବେରୋସମ ଉଭୟର ଡିଏନଏ ଥିଲା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆଳୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟିର ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବଂଶଧର।

ଆଳୁ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାର ବଞ୍ଚି ରହିଛି:

ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ଇତିହାସ ଆଳୁକୁ ବିହନ କିମ୍ବା ଫୁଲ ବିନା ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଆଳୁ କନ୍ଦ ନିଜେ ଗଜା ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏହି କାରଣରୁ ଗଛଟି ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାର କଠୋର ଜଳବାୟୁରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫସଲ ହୋଇଗଲା।

ଆଳୁ ଏକ ମାନବିକ ସମର୍ଥନ:

ଆଜି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଳୁକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ମାନିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

ଏଥିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କମ୍ ଜମି ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ କମ୍ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

IED ତୁଳନାରେ କେତେ ଖତରନାକ୍ RDX, ଜାଣନ୍ତୁ…

Delhi Blast: ବଡ଼ ଅପଡେଟ; ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ…

ବାପା ନା ରାକ୍ଷସ! 24 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ…

ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ…

1 of 27,696