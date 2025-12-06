ଇଣ୍ଡିଗୋର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କ୍ୟାନ୍ସଲ ଫ୍ଲାଇଟର ପୁରା ଟଙ୍କା ଆପେ ଆପେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରୀ ସିଡ୍ୟୁଲ

By Jyotirmayee Das

Flight Cancellation: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚାଳନାଗତ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ, କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲା ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାର…

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପରି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଇଣ୍ଡିଗୋ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସାରା ଦେଶରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏବଂ ରାତାରାତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ରିବୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହିତ କାମ କରୁଛି।

ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାତିଲକରଣ ଘଟିଥିଲା ​​। କାରଣ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପରଦିନ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସମୟସୂଚୀକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରୁଥିଲା।

ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନର ରିଫଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସେହି ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୁକିଂରେ ବାତିଲକରଣ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତକରଣ ମାଗଣା ହେବ।

ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ହୋଟେଲ କୋଠରୀ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଉଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି।

ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବିମାନ ବାତିଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲ୍ ପରିମାଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ରିଫଣ୍ଡ, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୁନଃବୁକିଂ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋର AI ସହାୟକ, “6Eskai” ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ସଙ୍କଟ ରାତାରାତି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବ।

