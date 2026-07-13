ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, କହିଲେ ‘ହର୍ମୁଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ ନେବୁ’
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ନୂତନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏକ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି" (done deal) କୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ (Strait) କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବ।
ୱାଶିଂଟନ ଡି.ସି: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଦିନ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାତ୍ର ଗତକାଲି ରାତିରେ ସବୁ ସହମତି ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ଜଳପଥକୁ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ।” ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଇରାନର ସାମରିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଟ୍ୱିଟର (ଏକ୍ସ)ରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଜାତିସଂଘ ସନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିପଦ। ଇରାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଚୁକ୍ତିର ମାତ୍ର ୨୫ ଦିନ ପରେ ଆମେରିକା ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ କାର୍ଗୋ ବାର୍ଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ କରିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଏସମାଇଲ ବାଘେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଏବେ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଜୁଲାଇ ୧୨ରେ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ବାହିନୀ ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ, କୋଷ୍ଟାଲ୍ ରାଡାର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ବାହାରିନ, ଓମାନ ଏବଂ କୁଏତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଅଲ୍ ଜଜିରା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।