ସାବଧାନ! ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବିପଦ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବା ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏବେ ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (UNDP) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ (୨.୫ ମିଲିୟନ) ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
କାହିଁକି ବଢ଼ିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ? : ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜାଳେଣି ତେଲ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲର ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବାର ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ମୁଖ୍ୟ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନଜର:
-
ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼: ଔଷଧ, ସାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ୧୦-୧୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣର କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ପ୍ରାୟ ୫୦% ବଢ଼ିପାରେ।
-
ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଭାରତର MSME (କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ) କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଅଳଙ୍କାର, ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
-
ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ (HDI) ରେ ହ୍ରାସ: ଭାରତ ଯେଉଁ ମାନବ ବିକାଶ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ତାହା କିଛି ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ।
ବିଶ୍ଳେଷଣ: ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ (Strait of Hormuz) ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ଚା’ ଏବଂ କପଡ଼ା ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସାର ଆମଦାନୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
UNDPର ଏସିଆ-ପାସିଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାନ୍ନି ୱିଗନାରାଜାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୀମା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଓ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ‘ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଟ୍ରେମର’ ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଶକ୍ତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।