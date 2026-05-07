ବଙ୍ଗରେ ସରିଲା ଦିଦିଙ୍କ ରାଜୁତି, ଦେଲେନି ଇସ୍ତଫା, ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗି ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ନୂଆ ସରକାର ଗଠନର ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ
WB Assembly: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ବଙ୍ଗଳାରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବେ ପଥ ପରିଷ୍କାର। ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୭୪ର ଧାରା (୨) ର ଉପ-ଧାରା (ଖ) ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘୋଷଣା ୬ ମଇ, ୨୦୨୬ ବୁଧବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଂ. ୨୭୫-ପି.ଏ./୧ଏଲ-୦୩/୨୦୨୬) ରେ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭା ୭ ମଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବଳିତ ଏହି ଆଦେଶ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାରିଆଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟୀ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ। ଏହି ଆଦେଶ ସହିତ, ୧୭ତମ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୧୮ତମ ବିଧାନସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଦିଦି
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲା ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋର ଇସ୍ତଫାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ପରାଜୟ ସାଧାରଣ ଜନାଦେଶର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପରିଣାମ ଥିଲା। ମୁଁ ହାରିନାହିଁ; ମୁଁ ଲୋକଭବନକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଆସନରେ ଜନାଦେଶ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଦଳକୁ ନୈତିକତା ହରାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମନ୍ଥର କରାଯାଇଥିଲା।”
ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ବଙ୍ଗଳାରେ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସୋନିଆ ଜୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଦରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ମୁଁ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ। ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବି।”
ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ମେ ୯ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବିନ ଏବଂ ଅନେକ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।