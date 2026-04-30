‘ମୁଁ ଦୁଇ ରାତିରୁ ଶୋଇନି’… ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପରେ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ; ବିଜେପି ଜିତିବା କେବଳ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍…
ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (୩୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬), ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଟିଏମସି ୨୩୦ ଆସନ ଜିତିବ। ଆମେ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ବଙ୍ଗଳା!”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ’ଣ କହିଲେ: ଭିଡିଓରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ନମସ୍କାର! ବଙ୍ଗଳା ଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ନମସ୍କାର, ସଲାମ, ଜୁହାର ଏବଂ ଜୟ ଜିରେନ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ – ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ଗରମ, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଯେପରି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ।”
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି ୨୨୬ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ।
ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗରେ “ମା-ମାଟି-ମାନୁଷ” ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ବିଜେପି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୋଜିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଆମର ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯ ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନୀରାଶାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଆକଳନ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଆମେ ୨୦୦-୩୦୦ ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, ଏବଂ ୨୦୨୬ ରେ ୨୨୬ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ। ମୋର ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଦୁଇ ରାତି ଧରି ଶୋଇନାହିଁ। ଲଗାତାର ଚଢାଉ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି – ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏବେ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ: ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଟେରାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ୧୪୬ ରୁ ୧୬୧ ଆସନ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନରେ ୧୨୫ ରୁ ୧୪୦ ଆସନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୬ ରୁ ୧୦ ଆସନ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୯୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି ଏବଂ ବହୁମତ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ୧୪୮ଟି ଆସନ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।
আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি।
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2026