ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ!

ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ କିଏ ନେବେ ଶପଥ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର (୯ ମଇ, ୨୦୨୬) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଏକ ଆପାତକାଳୀନ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରି ନଥିବା ବେଳେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ, ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଦିଲୀପ ଘୋଷ, ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତା, ଶଙ୍କର ଘୋଷ, ସାରଦତ୍ତ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲ ଖା ଏବଂ ଅଜିତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ନେତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ନୂତନ ସରକାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପାଞ୍ଜନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜୁଏଲ ମୁର୍ମୁ, ନମନ ରାୟ, ଦୀପକ ବର୍ମନ, ସଜଲ ଘୋଷ ଏବଂ ବଙ୍କିମ ଘୋଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦଳର ଭିତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ।

ନୂତନ ସରକାରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ଅଭିନେତା ରୁଦ୍ରନୀଲ ଘୋଷ, ରଥିନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସରକାରକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାହାକୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଜେପି ୨୦୬ଟି ଆସନ ଜିତି ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ୮୦ଟି ଆସନ ଜିତିଛି।

