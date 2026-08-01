ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା; ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି

ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା; ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ
କୋଲକାତା: ଆମେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁନି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେବୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଏପରି କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିବା ରାଜନୌତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଯାଇଛି।
କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି; ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଯେପରି ନହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାମଲା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହିନ୍ଦୁ, ସିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ ଓ ବୌଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମୀୟ ନିର୍ୟାତନା କାରଣରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା; ଆମ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ “ଡିଟେକ୍ଟ, ଡିଲିଟ୍ ଓ ଡିପୋର୍ଟ” ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ପରେ ମତଦାତା ତାଲିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ପଠାଇବା।